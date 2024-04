Presidente da Autoridade Palestina nomeia Mohammad Mustafá como primeiro-ministro Mustafá presidiu o fundo de investimentos para a Palestina e é conselheiro econômico do presidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O atual presidente do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, nomeou, nesta quinta-feira (14) Mohammad Mustafá como seu primeiro-ministro. Mustafá é economista e já ocupou cargos do Banco Mundial e em Washington, além de ser membro independente do Comitê Executivo da OLP (Organização para a Libertação da Palestina), ligado ao partido nacionalista Fatah.