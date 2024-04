Quadrilha é presa em flagrante após aplicar golpes de empréstimos em SP

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em São Paulo, cinco pessoas foram presas nesta quinta-feira (21), por suspeita de aplicarem golpes de empréstimo. A quadrilha atuou como uma central clandestina por seis meses, e oferecia juros baixos para empréstimos altos, para até pessoas que tinham o nome negativado. As vítimas entravam em contato com o grupo no intuito de obter ajuda para pagar dívidas, e pagavam taxas que chegavam a 100 mil reais. No total, prejuízo das vítimas pode passar de cinco milhões de reais.