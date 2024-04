Reconstrução da ponte de Baltimore, atingida por navio nos EUA, pode demorar anos

Alto contraste

A reconstrução da ponte que desabou após ser atingida por um navio, perto do porto de Baltimore, nos Estados Unidos, deve demorar anos, segundo as autoridades. Os destroços do cargueiro, que ia para o Sri Lanka, começaram a ser removidos nesta semana. O acidente aconteceu na madrugada do dia 26 de março, quando a embarcação teve uma pane elétrica e acabou atingindo a ponte.