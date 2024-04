Reservas de energia mostram bons resultados e conta de luz não deve subir tão cedo

Alto contraste

A hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada no município de Minaçu, em Goiás, apresenta seu melhor nível de produção de energia desde o ano passado — com 85% de sua capacidade. A situação é semelhante em quase todo o Brasil, já que as principais usinas estão com os níveis de seus reservatórios acima de 60%. Como consequência, a conta de luz segue com a bandeira verde, sem necessidade de cobranças adicionais.