Rússia acusa Comitê Olímpico de discriminação e racismo

A Rússia acusou, nesta quarta-feira (20), o Comitê Olímpico Internacional de discriminação e racismo, após as restrições impostas aos seus atletas nos Jogos Olímpicos de Paris. Devido à guerra com a Ucrânia, esportistas russos e bielorrussos não poderão desfilar na cerimônia de abertura e deverão competir com bandeira neutra. O comitê, por sua vez, acusou Moscou de politizar o esporte ao promover os Jogos da Amizade para rivalizar com as Olimpíadas.