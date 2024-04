Seis toneladas de carnes impróprias para consumo são apreendidas em Goiânia

Alto contraste

Após uma denúncia anônima, foram descobertas pela Vigilância Sanitária e a Agrodefesa seis toneladas de carnes em um ambiente impróprio. Elas seriam usadas para a fabricação de linguiças, e foram encontradas em Goiânia, na sexta-feira (15). O local continha câmaras frias, que estavam desligadas, com estruturas danificadas, além de possuir lixo, placas de automóveis e fezes de pombo. Segundo um funcionário, quando ingerido, um produto como esse pode levar o consumidor ter diarreia, infecção, ou até ser levado a morte. As carnes foram descartadas no aterro sanitário da cidade, e o proprietário foi notificado e multado em 11 mil reais.