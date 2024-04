Sobe para 20 o número de mortes devido à chuva no Espírito Santo Região sul do estado registrou mais de 230 milímetros de água em 24 horas, na madrugada de sexta para sábado

Subiu para 20 o número de mortes provocadas pela chuva no Espírito Santo, cerca de 7.700 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado.

Na cidade de Mimoso do Sul, com 24 mil habitantes, a segunda-feira (25) foi dia de contabilizar danos e limpar as casas invadidas pela água.

O Ministério da Saúde informou que enviou cinco kits com medicamentos e uma equipe emergencial para identificar as maiores necessidades de atendimento.