Sua compra pela internet ainda não chegou? Saiba o que fazer para conseguir o dinheiro de volta

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O primeiro passo a fazer quando não receber uma compra realizada pela internet é formalizar uma reclamação por telefone, chat, redes sociais ou no próprio site do vendedor. Porém a principal dica da advogada Renata Abalém, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, é contatar o Procon (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor).

Abalém destaca que a legislação brasileira abrange várias áreas diferentes do comércio e está em constante atualização. É preciso estar atento aos direitos do consumidor e demandar as reivindicações adequadas.