Trump sofre derrota na justiça dos Estados Unidos em dois processos Investigações apuram documentos confidenciais achados na casa do empresário e tentativa de interferência nas eleições de 2020

O ex-presidente dos Estados UnidosDonald Trump sofreu duas derrotas judiciais nesta quinta-feira (4). Ele tentou barrar as investigações de que é alvo. Na primeira, se refere aos documentos confidenciais do governo americano encontrados em Mar-A-Lago, onde o empresário tem casa de veraneio. Na segunda, trata-se de suposta interferência das eleições à Casa Branca, de 2020, na Geórgia.