Sakitsu, um vilarejo de pescadores localizado no sul do Japão , preserva tradições ligadas à atividade pesqueira e à gastronomia local. A cidade tem uma relevância histórica por ter sido a última parada de mais de mil jovens que ficaram conhecidos como kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial.





No porto, uma das tradições mantidas pelos pescadores é o uso de bandeiras nas embarcações para indicar o resultado das capturas. Quando hasteadas na chegada, elas sinalizam que a pescaria foi bem-sucedida.





Os moradores também seguem métodos tradicionais de conservação de alimentos, como a secagem de peixes ao sol, feita, por exemplo, com os filés de sardinha secos. O processo inclui o uso de telas protetoras para evitar o contato com insetos e garantir a qualidade dos produtos.





culinária local tem como destaque o atum, cuja preparação segue técnicas transmitidas ao longo de gerações. Visitantes podem acompanhar as demonstrações de corte da espécie e conhecer os diferentes tipos de aproveitamento do peixe, considerado uma das bases da gastronomia regional. tem como destaque o atum, cuja preparação segue técnicas transmitidas ao longo de gerações. Visitantes podem acompanhar as demonstrações de corte da espécie e conhecer os diferentes tipos de aproveitamento do peixe, considerado uma das bases da gastronomia regional.





Além das experiências gastronômicas, Sakitsu oferece atrações ligadas à natureza. Em áreas mais elevadas da ilha, é possível observar a vegetação nativa e plantações de cedro incentivadas pelo governo japonês no período pós-guerra, utilizadas principalmente na indústria da construção.



