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Conheça Sakitsu, o vilarejo japonês que preserva a pesca e as memórias dos kamikazes

Vilarejo no sul do Japão preserva a pesca tradicional, a gastronomia local e legado da Segunda Guerra Mundial

Zapping|Do R7

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Sakitsu, um vilarejo de pescadores localizado no sul do Japão, preserva tradições ligadas à atividade pesqueira e à gastronomia local. A cidade tem uma relevância histórica por ter sido a última parada de mais de mil jovens que ficaram conhecidos como kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial. 


No porto, uma das tradições mantidas pelos pescadores é o uso de bandeiras nas embarcações para indicar o resultado das capturas. Quando hasteadas na chegada, elas sinalizam que a pescaria foi bem-sucedida. 

Os moradores também seguem métodos tradicionais de conservação de alimentos, como a secagem de peixes ao sol, feita, por exemplo, com os filés de sardinha secos. O processo inclui o uso de telas protetoras para evitar o contato com insetos e garantir a qualidade dos produtos. 

culinária local tem como destaque o atum, cuja preparação segue técnicas transmitidas ao longo de gerações. Visitantes podem acompanhar as demonstrações de corte da espécie e conhecer os diferentes tipos de aproveitamento do peixe, considerado uma das bases da gastronomia regional.

Além das experiências gastronômicas, Sakitsu oferece atrações ligadas à natureza. Em áreas mais elevadas da ilha, é possível observar a vegetação nativa e plantações de cedro incentivadas pelo governo japonês no período pós-guerra, utilizadas principalmente na indústria da construção. 

Os passeios pela região costumam incluir degustações de frutos do mar a bordo de embarcações locais. Entre os produtos servidos estão atum fresco e peixes típicos da costa japonesa, como a enguia, permitindo aos visitantes conhecer parte das tradições culinárias preservadas pela comunidade pesqueira.

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