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Confeiteiros inovam ao criar versão doce de hambúrguer e cachorro-quente

Doces criativos que remetem a pratos de fast-food viram tendência e viralizam nas redes

Zapping|Do R7

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É um hambúrguer ou um bolo? O cake burger é a nova tendência gastronômica que viralizou nas redes sociais e dominou docerias em todo o Brasil. Michael Keller foi conhecer de perto o trabalho dos confeiteiros que dão vida à guloseima. 


Com uma variedade de sabores que tem surpreendido a clientela, a novidade inclui até mesmo uma receita que leva recheio de pudim. Uma confeiteira foi além e fez uma versão doce de cachorro-quente com "salsicha" de brigadeiro e ketchup à base de geleia.

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