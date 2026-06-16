Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Cães das raças cavalier e galguinho italiano conquistam brasileiros

Rei Charles e o Egito Antigo fazem parte das histórias das raças; conheça

Zapping|Do R7

  • Google News

O interesse dos brasileiros por duas raças caninas específicas tem crescido consideravelmente: o Cavalier King Charles e o galguinho italiano. Sérgio, um médico veterinário especializado na criação dessas raças, compartilha sua experiência em cuidar desses animais desde a gestação até a adoção pelos novos tutores.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • pets
  • animal-de-estimacao
  • zapping

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.