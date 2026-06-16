Cães das raças cavalier e galguinho italiano conquistam brasileiros
Rei Charles e o Egito Antigo fazem parte das histórias das raças; conheça
O interesse dos brasileiros por duas raças caninas específicas tem crescido consideravelmente: o Cavalier King Charles e o galguinho italiano. Sérgio, um médico veterinário especializado na criação dessas raças, compartilha sua experiência em cuidar desses animais desde a gestação até a adoção pelos novos tutores.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Pregador na sobrancelha alivia enxaqueca? Especialista explica técnica que viralizou
Método ganhou popularidade nas redes sociais, mas neurologista alerta para limitações e possíveis riscos
Homem viraliza por adotar estilo de vida completamente rosa
Caminhoneiro mineiro, conhecido como Severino Rosinha, vive cercado pela cor rosa há anos
'Seu corpo é uma bomba-relógio': entenda os riscos de comer em excesso durante a noite
Estudo revela que costume pode levar ao desenvolvimento de diabetes; especialistas destacam importância de mudança nos hábitos
Cão vestido como Snoop Dogg viraliza e encanta o rapper americano
Cachorro Yoshi, da criadora Rozi, ganha destaque nas redes sociais após homenagem ao ídolo do hip-hop
Praia do Preá: paraíso cearense é um dos principais destinos para esportes aquáticos à vela
Local atrai turistas que desejam se conectar com a natureza enquanto praticam atividades como o kitesurf
Ceará é um dos líderes na produção de castanha de caju no Brasil
Propriedades familiares dedicam-se há gerações à produção artesanal da semente
Bebê de 2 anos impressiona pelas habilidades na sinuca
Ainda de fraldas, Jude Owens encaçapa bolas e faz sucesso nas redes sociais
Explorando a Costa Rica: saiba como é produzido o chocolate no país
País também oferece biodiversidade rica, cultura indígena e esportes radicais
Paraíso tropical: conheça a biodiversidade e as belezas da Costa Rica
Álvaro Garnero explora os encantos do país no Parque Piedras Blancas e no Rio Esquinas
Aparição de Jim Carrey em premiação reacende debate sobre procedimentos estéticos
Influenciador Eliezer compartilha sua experiência com harmonização facial,
Conheça a criação das menores galinhas do mundo
Animais se tornam pets de apartamento devido ao seu porte e postura diferentes
Macaco se apega a bicho de pelúcia que ganhou de presente
Filhote que vive no zoológico de Ishikawa, no Japão, supera abandono materno com a companhia inesperada
Artista transforma veículo em obra de arte e usa arrecadação para ajudar crianças carentes
Donizete 'Bonga Mac' une arte e solidariedade ao grafitar mais de 100 kombis
Tradição peculiar! Moradores caçam formigas para preparar pratos típicos no interior paulista
Locais dizem que é necessário ‘dançar’ ou ‘sapatear’ sobre o solo para capturar o inseto, ou acabam picados