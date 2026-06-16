Cães das raças cavalier e galguinho italiano conquistam brasileiros

O interesse dos brasileiros por duas raças caninas específicas tem crescido consideravelmente: o Cavalier King Charles e o galguinho italiano. Sérgio, um médico veterinário especializado na criação dessas raças, compartilha sua experiência em cuidar desses animais desde a gestação até a adoção pelos novos tutores.



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