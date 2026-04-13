Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Bebê de 2 anos impressiona pelas habilidades na sinuca

Ainda de fraldas, Jude Owens encaçapa bolas e faz sucesso nas redes sociais

Zapping|Do R7

  • Google News

Com apenas 2 anos, Jude Owens é um fenômeno na sinuca e faz sucesso nas redes sociais. De Manchester, no norte da Inglaterra, o pequeno impressiona até mesmo os mais experientes no esporte. 


Ainda de fraldas, Jude encaçapa as bolas com mais habilidade que muita gente grande. 

O pai de Jude, Luke Owens, garante que tudo aconteceu de forma natural. Sem pressão, sem aulas e sem técnica formal.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • reino-unido
  • esportes
  • zapping

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.