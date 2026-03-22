Aparição de Jim Carrey em premiação reacende debate sobre procedimentos estéticos

A presença de Jim Carrey em uma premiação recentemente gerou especulações nas redes sociais sobre mudanças em sua aparência. A equipe do ator confirmou que ele estava presente, silenciando rumores sobre uma substituição. A discussão trouxe à tona o tema dos procedimentos estéticos entre celebridades. O influenciador Eliezer compartilhou suas experiências com harmonização facial, buscando inicialmente a aprovação externa, mas eventualmente decidindo reverter os procedimentos ao perceber uma distorção da própria imagem.



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