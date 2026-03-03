Artista transforma veículo em obra de arte e usa arrecadação para ajudar crianças carentes
Donizete 'Bonga Mac' une arte e solidariedade ao grafitar mais de 100 kombis
O artista Donizete 'Bonga Mac' se destacou no cenário nacional ao transformar kombis em obras de arte sobre rodas. Com um spray nas mãos há 50 anos, ele alcançou a marca inédita de grafitar 100 veículos no Brasil, entrando para o livro dos recordes brasileiros.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Tradição peculiar! Moradores caçam formigas para preparar pratos típicos no interior paulista
Locais dizem que é necessário ‘dançar’ ou ‘sapatear’ sobre o solo para capturar o inseto, ou acabam picados
Conheça os benefícios da chia e como a consumir corretamente
Apesar de ser valorizada por suas propriedades nutricionais, receitas em redes sociais prometem efeitos milagrosos
Especialista explica os riscos de depender do despertador para acordar
Mônica enfrenta dificuldades para despertar devido à rotina intensa
Idoso de 90 anos e jovem de 16 anos formam amizade duradoura
Idoso era vizinho da garota e passou a tratá-la como neta
Estudante concilia faculdade de medicina com emprego de coletor de lixo no interior de São Paulo
Ao se dividir entre o sonho e o trabalho, Guilherme inspira com determinação
Melancia hidrata e oferece benefícios à saúde; confira quais
Fruta também tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam na proteção do organismo contra radicais livres
Instituto Vida Livre: Recuperação e Soltura de Animais no Rio
Resgate e reintegração de espécies ameaçadas ao seu habitat
Pequi contribui na prevenção de doenças renais e redução do colesterol, aponta pesquisa
Fruto típico do Cerrado é rico em antioxidantes, betacaroteno e vitaminas E e K
Academia exclusiva para cachorros ajuda animais com sobrepeso em São Paulo
Pesquisa da USP revela que 40% dos cães estão acima do peso ideal, o que pode levar a diversos problemas de saúde
Com nostalgia e estilo, geração Z revigora a moda com clássicos dos anos 2000
Jovens resgatam tendências icônicas do início do milênio transformando a moda e cultura pop
Com fortuna bilionária, Luan Santana lidera ranking dos cantores sertanejos mais ricos do Brasil
Michel Teló, Sérgio Reis e Zezé Di Camargo & Luciano também figuram na lista dos maiores patrimônios do gênero musical
Itacaré (BA) se torna um dos destinos mais interessantes para turistas estrangeiros
Destino tem se destacado pela diversidade dos atrativos turísticos, que envolvem e atraem todos os tipos de públicos
Festival Cultural de Nazaré reúne milhares de turistas de todo o Brasil em celebração regional
Evento, que aconteceu no início de agosto, é reconhecido como patrimônio cultural e material de Rondônia
Conheça Dinho, hipopótamo que passa por tratamento dentário raro no zoológico de Campinas
Veterinários realizam cirurgia complexa no animal de 16 anos que apresentava sinais de dor e perda de apetite