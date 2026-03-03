Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Artista transforma veículo em obra de arte e usa arrecadação para ajudar crianças carentes

Donizete 'Bonga Mac' une arte e solidariedade ao grafitar mais de 100 kombis

Zapping|Do R7

  • Google News

O artista Donizete 'Bonga Mac' se destacou no cenário nacional ao transformar kombis em obras de arte sobre rodas. Com um spray nas mãos há 50 anos, ele alcançou a marca inédita de grafitar 100 veículos no Brasil, entrando para o livro dos recordes brasileiros. 


Além da expressão artística, ele também promoveu uma ação solidária. Os clientes pagam pelas artes com cestas básicas. O projeto social já existe há cinco anos e tem beneficiado dezenas de famílias que enfrentam dificuldades financeiras ou desemprego.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Solidariedade
  • obra-de-arte
  • zapping

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.