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Paraíso tropical: conheça a biodiversidade e as belezas da Costa Rica

Álvaro Garnero explora os encantos do país no Parque Piedras Blancas e no Rio Esquinas

Zapping|Do R7

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Álvaro Garnero conheceu as belezas e a biodiversidade da Costa Rica durante uma aventura única no Parque Nacional Piedras Blancas e no Rio Esquinas, região marcada por manguezais e rica vida selvagem. A exploração é realizada a bordo de um iate de luxo, construído para longas jornadas e reformado em 2021.

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