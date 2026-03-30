Paraíso tropical: conheça a biodiversidade e as belezas da Costa Rica
Álvaro Garnero explora os encantos do país no Parque Piedras Blancas e no Rio Esquinas
Álvaro Garnero conheceu as belezas e a biodiversidade da Costa Rica durante uma aventura única no Parque Nacional Piedras Blancas e no Rio Esquinas, região marcada por manguezais e rica vida selvagem. A exploração é realizada a bordo de um iate de luxo, construído para longas jornadas e reformado em 2021.
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