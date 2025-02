Fãs elogiam parceria entre Marília Mendonça e Cristiano Araújo feita com IA

Dois ídolos da música sertaneja brasileira se reuniram em uma música graças à ajuda da inteligência artificial . Os amigos Marília Mendonça e Cristiano Araújo foram colocados no dueto póstumo da música “De Quem é a Culpa?”, sendo a primeira canção entre os dois, que não tiveram a oportunidade de gravar juntos. O uso da tecnologia, que contou com a autorização da família dos dois cantores, alegrou os fãs que torciam por uma parceria . “Isso é uma forma de criar memórias com os cantores que já se foram”, afirma um fã. Já outra admiradora considera válido o recurso para ressaltar a mensagem dos artistas.