Caso Kathlen Romeu: PMs acusados de fraude são absolvidos em julgamento no Rio Kathlen, grávida de 4 meses, foi atingida por um tiro de fuzil durante uma operação no Complexo do Lins, em 2021 Rio de Janeiro|Do R7 06/08/2025 - 09h36 (Atualizado em 06/08/2025 - 09h36 )

Kathlen tinha 24 anos e estava grávida quando foi atingida por tiro de fuzil no tórax enquanto visitava avó no Complexo do Lins em 2021 Reprodução / Instagram @eukathlenromeu

A Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro, reunido em sessão de julgamento nesta terça-feira (5), absolveu, por maioria de votos, os cinco PMs denunciados por fraudarem o local do assassinato de Kathlen Romeu, atingida por um tiro de fuzil no peito, durante operação realizada no dia 8 de junho de 2021, no complexo de Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio de Janeiro. Kathlen tinha 24 anos e estava grávida.

Com voto contrário do juiz Leonardo Picanço, que votou pela condenação, os demais quatro oficiais PMs integrantes do Conselho Especial, votaram pela absolvição do sargento Rafael Chaves Oliveira e dos cabos Rodrigo Correia Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano.

Acompanhando a manifestação pela absolvição apresentada pelo Ministério Público, sob a alegação de insuficiência de provas, o capitão da PM, Jeanderson Correa Sodré e o cabo PM Claudio da Silva Scanfela também foram absolvidos.

Dois dos réus absolvidos, os PMs Marcos Felipe da Silva Salviano e Rodrigo Correia de Frias, aguardam a designação da data do júri popular, quando serão julgados pela morte de Kathlen.

