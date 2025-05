Estações do metrô recebem ação gratuita que tira dúvidas sobre declaração do Imposto de Renda Atendimentos ocorrem nos dias 23 e 29 de maio; veja o calendário Rio de Janeiro|Do R7 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

Consultores atendem contribuintes das 9h às 18h Divulgação/Metrô Rio

O prazo para a declaração do Imposto de Renda termina no dia 30 de maio. Para quem tem dúvidas sobre o preenchimento do IR, o metrô do Rio de Janeiro vai receber uma ação gratuita com orientações para os contribuintes. Os atendimentos ocorrem nesta sexta-feira (23) e na próxima quinta-feira (29).

Consultores do CRCRJ (Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro) em parceria com o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis participam da iniciativa chamada de “Facilita Imposto de Renda”.

Nesta sexta, os passageiros podem conversar com especialistas no mezanino, próximo ao acesso B (Avenida Chile), da estação Carioca, das 9h às 18h.

No dia 29, a ação será realizada nas estações Carioca e Jardim Oceânico, no mesmo horário.

A ação vai distribuir cartilhas sobre o tema, e quem estiver interessado pode levar documentos e declarações anteriores para obter orientações. No entanto, os consultores não fazem o preenchimento da declaração.

Serviço

Dia 23

Horário: das 9h às 18h

Local: Estação Carioca/Centro

Dia 29

Local: Estações Carioca/Centro e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca

Horário: das 9h às 18h

