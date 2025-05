‘Gotinha’, segurança de TH, está entre os mortos em operação do Bope na Maré Daniel Falcão dos Santos era um dos principais homens da confiança do chefe do tráfico Rio de Janeiro|Raian Cardoso, da RECORD 13/05/2025 - 17h13 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h14 ) twitter

Daniel Falcão dos Santos era investigado pela DRE Reprodução

Um dos três mortos na operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (13), foi identificado como Daniel Falcão dos Santos, mais conhecido como “Gotinha da Maré”.

Segundo a polícia, ele era um dos seguranças mais próximos de Thiago da Silva Folly, o “TH da Maré”, chefe do tráfico de drogas na região e principal alvo da ação.

De acordo com a investigação, Daniel estava com TH no momento em que as equipes do Bope chegaram ao esconderijo. Gotinha tentou resistir à abordagem e houve intensa troca de tiros. Ele foi baleado e não resistiu. Durante o confronto, TH e outro segurança também morreram.

Gotinha era um dos homens de confiança de TH da Maré Reprodução

Contra Gotinha havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele já era investigado pela DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), que apurava o papel dele na organização criminosa chefiada por TH.

‌



Segundo fontes da polícia, Gotinha exercia uma função estratégica dentro da quadrilha. Ele atuava como segurança pessoal de TH e também como intermediário para o cumprimento de ordens repassadas por integrantes da facção, como fazer o recolhimento de dinheiro dentro das favelas da Maré.

A morte de Gotinha representa mais um golpe no grupo liderado por TH, que vinha sendo monitorado por forças de segurança do estado. Para o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, a ação do Bope foi considerada uma das mais relevantes dos últimos meses no combate ao tráfico no Complexo da Maré e teve como objetivo justamente desarticular o núcleo da facção do TCP (Terceiro Comando Puro) na região.

