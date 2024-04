Polícia investiga denúncia de estupro coletivo contra jovem estrangeira em boate no Rio

Rio de Janeiro |Do R7, com Record Rio

Deam abriu uma investigação sobre o caso Deam abriu uma investigação sobre o caso (Divulgação/ Polícia Civil - 09.10.2019)

A Polícia Civil investiga a denúncia de estupro coletivo contra uma jovem estrangeira em uma boate na Lapa, no centro do Rio de Janeiro.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi a uma área reservada com um homem que havia conhecido na casa noturna. Ao chegar no espaço, ela foi atacada por outros suspeitos.

A jovem relatou ter perdido a consciência durante o crime, o que levantou a suspeita de ter sido dopada por meio da bebida que ingeria, de acordo com a RECORD.

O caso foi registrado na DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outros elementos que ajudem a identificar os autores do crime.

Em nota, a boate disse que repudia veementemente os acontecimentos relatados e se colocou à disposição das autoridades para que os fatos sejam imediatamente apurados e esclarecidos.

Além disso, informou que forneceu à polícia as imagens do circuito de câmeras do local, juntamente com os dados dos clientes que tenham colocado o nome na lista ou comprado ingresso antecipadamente.