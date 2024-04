Casal morre depois de uma perseguição da PM na Praia do Flamengo

Alto contraste

Um casal morreu após uma perseguição da Polícia Militar na praia do Flamengo, zona sul do Rio. Luisa Torres, de 17 anos, estava na garupa e morreu no local. O namorado, José Jaquiçandro Almeira Queiroz, de 18 anos, que pilotava o veículo, foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, a polícia deu ordem de parada à dupla, que não obedeceu e fugiu. Durante a perseguição em alta velocidade, a moto bateu no meio fio e caiu na praia do Flamengo, na altura da Rua Silveira Martins. Uma mulher que passava pelo local também ficou ferida. A viatura perdeu o controle, acertou um poste e destruiu a frente do veículo. Dois PMs ficaram feridos.