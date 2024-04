Foragido é preso em canteiro de obras de Engenho de Dentro, zona norte do Rio

Alto contraste

Um foragido foi preso em um canteiro de obras no Engenho de Dentro, zona norte do Rio. Marcos Paulo Santana Cardoso, de 31 anos, foi localizado por agentes da Delegacia de Copacabana. Em 2013, o criminoso foi condenado por três roubos em estabelecimentos comerciais de Campo Grande, zona oeste do Rio, mas ficou pouco tempo na prisão. Depois do cumprimento de parte dessa pena, ele ganhou o direito de voltar para o convívio social. Em liberdade, voltou para a Bahia, seu estado de origem, onde cometeu o crime de extorsão mediante sequestro, cumpriu parte da pena e foi beneficiado com uma saída temporária. Porém, fugiu novamente para o Rio de Janeiro. Marcos será transferido para a Bahia para terminar de cumprir a pena.