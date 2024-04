Moradores sofrem com frequentes roubos e furtos em Botafogo, zona sul do Rio Eles relatam que os bandidos também agridem as pessoas

Os moradores de Botafogo, na zona sul do Rio, reclamam dos constantes roubos e furtos na região. Eles relatam que os bandidos também agem com violência, e agridem as vítimas. Eles se queixam da falta de policiamento e segurança nas ruas. A Polícia Militar informou que não foi acionada para essas ocorrências citadas na reportagem, mas, segundo a vizinhança do bairro, os crimes têm ocorrido seguidas vezes. Só nessa última semana, foram pelo menos quatro registros.