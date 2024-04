Mulher é assaltada em frente de casa em Sulacap, zona oeste do Rio

Alto contraste

Uma mulher foi assaltada em frente a sua casa em Sulacap, zona oeste do Rio. Ela foi rendida pelos bandidos, que levaram o carro, dois celulares, objetos pessoais e de trabalho. O crime foi flagrado por uma câmera de segurança, e o crime durou cerca de 1 minuto. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) revelam que a quantidade de roubos na região disparou. Em janeiro deste ano foram registrados 62 casos, 51% a mais do que no mesmo mês do ano passado (41 casos).