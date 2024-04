Mulher é morta em frente à boate em Queimados (RJ)

Alto contraste

Três homens armados passaram de carro e atiraram em frente a uma boate em Queimados, na Baixada Fluminense. Glaucia da Silva do Senhor, de 35 anos, foi atingida e morreu no local. Um homem também foi baleado durante a ação e vai precisar de cirurgia. Alessandro Marques Nascimento Rodrigues, de 26 anos, foi atingido no pé direito e encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense. Funcionários, clientes e familiares das vítimas vão prestar depoimento na Delegacia Especializada. As imagens da câmera de segurança do local serão analisadas pela perícia.