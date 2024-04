Polícia prende nove pessoas acusadas de aplicar golpe em turista eslovaco em Ipanema

Alto contraste

Nove pessoas foram presas acusadas de dopar e aplicar um golpe financeiro em um turista eslovaco em Ipanema, zona sul do Rio. Segundo as investigações, o grupo faz parte de uma quadrilha que se utiliza do "boa noite, Cinderela". Na segunda-feira (25), o turista conheceu os criminosos em uma boate e os convidou para ir até o apartamento onde ele estava hospedado. O estrangeiro foi levado para uma galeria após ser dopado para que os criminosos desbloqueassem o celular dele em busca de dinheiro. O porteiro do local desconfiou dos homens que o acompanhava e acionou os policiais do Ipanema Presente.