(RJ) Motorista de aplicativo e fuzileiro naval são baleados durante arrastão na Avenida Brasil

Um motorista de aplicativo e um fuzileiro naval foram baleados durante um arrastão na Avenida Brasil, altura de Bonsucesso, zona oeste do Rio. Ao menos três bandidos participaram do arrastão, que só terminou quando os policiais do Batalhão da Maré fecharam um cerco. Foram apreendidos uma réplica de fuzil, uma pistola e dez telefones celulares roubados. Ainda na Avenida Brasil, no mesmo horário, bandidos tentaram roubar a carga de um caminhão. Houve confronto com policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidão) e do 16º batalhão de Olaria. Alessandro Targim da Silva, de 19 anos, foi preso e conduzido à delegacia. Outros dois homens foram baleados e levados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Com eles foram apreendidas duas motos e uma pistola roubada de um PM.