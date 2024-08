Anac lamenta queda de avião com 62 pessoas no interior de SP: ‘Adotando providências’ Aeronave da Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel (PR), às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50 São Paulo|Do R7, em Brasília 09/08/2024 - 15h39 (Atualizado em 09/08/2024 - 15h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Avião tinha 58 passageiros e 4 tripulantes Reprodução/Record News - 09.08.2024

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) emitiu uma nota lamentando a queda do avião da Voepass, antiga Passaredo, em Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9). A aeronave de médio porte tinha 62 pessoas a bordo (58 passageiros e 4 tripulantes). Segundo a prefeitura de Valinhos, cidade vizinha, não houve sobreviventes.

No texto, a Anac informa que está monitorando a situação e adotando as providências necessárias.

“A Anac lamenta profundamente o acidente com a aeronave da Voepass nesta sexta-feira, 9 de agosto, e presta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. A Anac está monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes”, diz a nota.

O avião saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e pousaria no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 13h50.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No texto, a agência informou ainda que acompanha os desdobramentos das investigações do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

De acordo com informações do Balanço Geral, o avião caiu em um condomínio de casas no bairro Capela, em Vinhedo. A Defesa Civil-SP informou que algumas casas na região foram atingidas e, logo em seguida, a aeronave explodiu.

Publicidade

O avião é um ATR-72-500, fabricado em 2010, e estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A companhia divulgou o telefone 0800 9419712, disponível 24h, para prestar informações a todos os passageiros, familiares e colaboradores.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A princípio sete equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local, mas novos profissionais foram chamados. A Polícia Técnica também foi chamada para o local.

Os hospitais de Campinas, Jundiaí e região já foram mobilizados para receber os passageiros e a tripulação.

Guardas municipais e policiais militares cercam o local onde caiu o avião para que ninguém se aproxime da região, porque ainda há risco de explosão no local. Somente moradores podem circular no local.

Em nota, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para atuar na ocorrência da queda da aeronave e que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.