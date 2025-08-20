Governo Lula tem 51% de desaprovação e 46% de aprovação, aponta Quaest
Margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança do estudo é de 95%
A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20), mostra que 51% dos entrevistados desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 46% aprovam a terceira gestão do petista. O resultado indica uma oscilação de três pontos percentuais para cima na aprovação.
A diferença entre aprovação e desaprovação é a menor registrada desde o início do ano, quando a pesquisa apontava empate técnico.
As entrevistas foram realizadas entre 13 e 17 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.
Já os eleitores que não souberam ou não responderam somaram 3%. Veja os números:
- Aprovação: 46% (eram 43% em julho)
- Desaprovação: 51% (eram 53%)
- Não sabe/não respondeu: 3% (eram 4%)
No levantamento anterior, feito em julho, a desaprovação recuou dentro da margem de erro, enquanto a aprovação havia registrado 43%.
Avaliação geral do governo
A pesquisa também mediu a avaliação geral da gestão Lula. Houve oscilação tanto entre os que consideram o governo positivo quanto entre os que avaliam como negativo.
Veja os números:
- Positivo: 31% (eram 28% em junho)
- Negativo: 39% (eram 40%)
- Regular: 27% (eram 28%)
- Não sabe/não respondeu: 3% (eram 4%)
Tarifaço de Trump
O estudo também avaliou a percepção dos brasileiros sobre a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil.
Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados acreditam que a decisão foi motivada por “interesses políticos” do presidente americano, Donald Trump. Outros 23% apontam razões ligadas à defesa de interesses comerciais, e 2% atribuem a medida a motivos pessoais do republicano. Não souberam ou não responderam: 22%.
Desde 6 de agosto, alguns produtos brasileiros pagam a taxa — considerada a mais alta do mundo — para entrar nos EUA. Para 64% dos entrevistados, o tarifaço vai aumentar o preço dos alimentos no Brasil.
Outros pontos destacados pela pesquisa:
- 71% acreditam que Trump está errado em impor as taxas, interpretadas como perseguição política.
- 77% dizem que as tarifas vão prejudicar a vida dos brasileiros.
- 67% defendem a negociação como o melhor caminho para reagir às medidas.
- 26% consideram aceitável o Brasil retaliar com tarifas aos EUA — queda de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.
