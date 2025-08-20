Governo Lula tem 51% de desaprovação e 46% de aprovação, aponta Quaest Margem de erro é de 2 pontos percentuais, e o nível de confiança do estudo é de 95% Brasília|Do R7 20/08/2025 - 08h15 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pesquisa Quaest aponta 51% de desaprovação e 46% de aprovação do governo Lula.

Margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Menor diferença entre aprovação e desaprovação desde o início do ano.

51% acreditam que tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros têm motivos políticos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pesquisa mostrou que 31% dos entrevistados avaliam o governo Lula como 'positvo' Ricardo Stuckert / PR - 14.08.2025

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (20), mostra que 51% dos entrevistados desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 46% aprovam a terceira gestão do petista. O resultado indica uma oscilação de três pontos percentuais para cima na aprovação.

A diferença entre aprovação e desaprovação é a menor registrada desde o início do ano, quando a pesquisa apontava empate técnico.

As entrevistas foram realizadas entre 13 e 17 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

Já os eleitores que não souberam ou não responderam somaram 3%. Veja os números:

‌



Aprovação: 46% (eram 43% em julho)

46% (eram 43% em julho) Desaprovação: 51% (eram 53%)

51% (eram 53%) Não sabe/não respondeu: 3% (eram 4%)

No levantamento anterior, feito em julho, a desaprovação recuou dentro da margem de erro, enquanto a aprovação havia registrado 43%.

Avaliação geral do governo

A pesquisa também mediu a avaliação geral da gestão Lula. Houve oscilação tanto entre os que consideram o governo positivo quanto entre os que avaliam como negativo.

‌



Veja os números:

Positivo: 31% (eram 28% em junho)

31% (eram 28% em junho) Negativo: 39% (eram 40%)

39% (eram 40%) Regular: 27% (eram 28%)

27% (eram 28%) Não sabe/não respondeu: 3% (eram 4%)

Tarifaço de Trump

O estudo também avaliou a percepção dos brasileiros sobre a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos importados do Brasil.

‌



Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados acreditam que a decisão foi motivada por “interesses políticos” do presidente americano, Donald Trump. Outros 23% apontam razões ligadas à defesa de interesses comerciais, e 2% atribuem a medida a motivos pessoais do republicano. Não souberam ou não responderam: 22%.

Desde 6 de agosto, alguns produtos brasileiros pagam a taxa — considerada a mais alta do mundo — para entrar nos EUA. Para 64% dos entrevistados, o tarifaço vai aumentar o preço dos alimentos no Brasil.

Outros pontos destacados pela pesquisa:

71% acreditam que Trump está errado em impor as taxas, interpretadas como perseguição política.

77% dizem que as tarifas vão prejudicar a vida dos brasileiros.

67% defendem a negociação como o melhor caminho para reagir às medidas.

26% consideram aceitável o Brasil retaliar com tarifas aos EUA — queda de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

