Alckmin diz que EUA aliviaram taxas a produtos com alumínio e estima impacto de US$ 2,6 bi Vice-presidente afirmou que mudanças alcançam máquinas, equipamentos e motocicletas: 'Tudo que tem aço e alumínio' Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 17h05 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h25 )

O vice-presidente Geraldo Alckmin levou pedidos do governo contra taxação ao Congresso Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 20.08.2025

Os Estados Unidos aliviaram taxas de exportação a produtos brasileiros feitos com aço e alumínio. A mudança foi confirmada nesta quarta-feira (20) pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin.

Nas projeções do governo, a adequação vai proporcionar mais competitividade na venda de equipamentos como máquinas e motocicletas. A estimativa é de um impacto na casa dos US$ 2,6 bilhões.

“Nós fizemos a conta e dá 2,6 bilhões de dólares de inserção de aço e alumínio nas exportações brasileiras, de 40 bilhões de dólares. Ou seja, 6,4% das exportações saem dos 50% e vão para a seção 232, que torna igual a nossa competitividade com o restante do mundo”, afirmou Alckmin.

O ministro, que também conduz o grupo de negociações pelas taxas, destaca que a adequação se deu por uma mudança de seções entre produtos. Antes, o aço estava sob tarifas de 50% e, agora, haverá troca com a redução.

“Se eu vendo uma máquina que tem aço, essa parte do aço ficam iguais com o mundo inteiro, porque entra na seção 232. O instrumento domiciliar, garfo, faca, alumínio, tudo que tiver alumínio”, disse.

Pedidos ao Congresso

Alckmin também levou uma lista de propostas ao Congresso, em busca de apoio para complementar a taxação.

A relação foi indicada em encontro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e inclui uma medida provisória com apoio a setores, propostas ligadas ao comércio exterior e acordos internacionais.

“Pedimos urgência aos dois projetos que estabelece um apoio para preservar emprego e preservar a produção dos produtos afetados pela tarifa de 50% dos exportadores brasileiros aos Estados Unidos”, afirmou Alckmin.

