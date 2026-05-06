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Pablo Marçal e advogado aparecem rasgando camisa de assessor em episódio de agressão

Vídeo foi registrado logo depois que um assessor de Marçal deu um soco no marqueteiro de Ricardo Nunes durante um debate

São Paulo|Do R7

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Vídeos do Clube Sírio-Libanês, requisitados pela polícia, mostram que, depois da confusão, a equipe de Marçal foi para uma sala na qual ele e o advogado Tássio Botelho aparecem rasgando a camisa de Nahuel Medina. Na época, o assessor usou a camisa rasgada para justificar que teria sido agredido primeiro e que teria revidado.

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