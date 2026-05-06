Pablo Marçal e advogado aparecem rasgando camisa de assessor em episódio de agressão

Vídeos do Clube Sírio-Libanês, requisitados pela polícia, mostram que, depois da confusão, a equipe de Marçal foi para uma sala na qual ele e o advogado Tássio Botelho aparecem rasgando a camisa de Nahuel Medina. Na época, o assessor usou a camisa rasgada para justificar que teria sido agredido primeiro e que teria revidado.