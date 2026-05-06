Vídeo mostra agressão de assessor de Marçal contra marqueteiro de Nunes em 2024 Briga ocorreu ao fim de um debate na campanha para a Prefeitura de São Paulo

São Paulo|Do R7 06/05/2026 - 19h20 (Atualizado em 06/05/2026 - 19h21 ) X (Twitter)

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