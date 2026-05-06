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Vídeo mostra agressão de assessor de Marçal contra marqueteiro de Nunes em 2024

Briga ocorreu ao fim de um debate na campanha para a Prefeitura de São Paulo

São Paulo|Do R7

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Pablo Marçal e o advogado Tássio Botelho são investigados por fraude processual no caso.

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