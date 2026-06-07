Vídeo mostra Porsche de Fábio Giga e outros veículos envolvidos em acidente destruídos; veja
Carro de luxo só parou depois de atingir um poste de energia elétrica e um muro; ainda não se sabe a dinâmica do acidente
O influenciador Fábio Augusto Rezende, conhecido como "Giga", se envolveu em um acidente de trânsito que terminou com pessoas feridas, na tarde deste sábado (6), no Ipiranga, zona sul de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, Giga dirigia um Porsche Carrera GTS, avaliado em mais de R$ 1 milhão, perdeu o controle do veículo e atingiu, por volta das 15h30, um Fiat Pálio e um Honda Civic, além de duas motocicletas que estavam na via.
O carro de luxo só parou depois de atingir um poste de energia elétrica e um muro. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.
Os condutores dos veículos não ficaram feridos, apesar da destruição dos carros, segundo a PM.
Imagens gravadas pela equipe da RECORD no local do acidente mostram que a lateral direita do Honda Civic ficou totalmente destruída. A traseira do Fiat Pálio também ficou bem danificada e a lateral e a frente do Porsche ficaram destruídas. O impacto da colisão acionou o airbag do carro de luxo.
As duas motos envolvidas no acidente também ficaram destruídas. A equipe do Corpo de Bombeiros socorreu um dos motociclistas, um homem de 44 anos. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sacomã.
A outra vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro do Hospital Ipiranga.
Enquanto o local era isolado pela polícia, uma outra batida entre duas motos, a cerca de 200 metros do acidente, na mesma via, deixou um homem e uma mulher feridos.
As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região, por equipes médicas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
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