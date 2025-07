Alisantes para cabelo: saiba por que a Anvisa alertou mais uma vez para riscos à saúde Produtos com substâncias proibidas podem causar desde irritação na pele até problemas respiratórios Saúde|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h06 ) twitter

Alisantes com formol são proibidos no Brasil Fernando Frazão/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou nesta segunda-feira (7) um alerta à população sobre os riscos à saúde associados ao uso de alisantes capilares, especialmente aqueles que contêm substâncias proibidas, como o formol e o ácido glioxílico.

Segundo o órgão, produtos irregulares podem provocar desde irritações na pele e nos olhos até complicações respiratórias graves, além de danos permanentes à estrutura dos fios.

O comunicado ressalta que, no Brasil, o formol só é autorizado em cosméticos como conservante — em concentração máxima de 0,2% — e como endurecedor de unhas, limitado a 5%.

O uso com finalidade alisante é proibido e representa risco elevado à saúde.

‌



A Anvisa também chama atenção para o ácido glioxílico, outra substância vetada em procedimentos de alisamento.

Ao ser aquecido, o composto pode liberar gases tóxicos e causar prejuízos significativos, especialmente quando combinado com outros processos químicos, como a descoloração.

⚠️ Recomendações

Para consumidores:

Verificar se o produto está regularizado na Anvisa, por meio do site: https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/

Evitar itens sem rótulo ou com promessas milagrosas;

Seguir rigorosamente as orientações de uso;

Observar sinais de alerta como coceira, ardência ou falta de ar.

Para profissionais:

Utilizar exclusivamente produtos autorizados pela Anvisa;

Recusar o uso de substâncias proibidas, mesmo sob solicitação do cliente;

Adotar equipamentos de proteção individual;

Manter o ambiente de trabalho bem ventilado.

