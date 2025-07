Secretaria começa pesquisa domiciliar sobre segurança pública no Distrito Federal Secretário Sandro Avelar afirma que a pesquisa vai permitir um melhor mapeamento da criminalidade Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 07/07/2025 - 12h07 (Atualizado em 07/07/2025 - 12h07 ) twitter

Pesquisadores serão identificados com camiseta, crachá e carta oficial Reprodução/RECORD - 07.07.2025

A SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Distrito Federal começou nesta segunda-feira (7) a 5ª pesquisa distrital sobre segurança pública. O levantamento domiciliar vai ouvir cerca de 20 mil moradores sobre vitimização, sensação de segurança e avaliação dos serviços policiais.

O líder da pasta, secretário Sandro Avelar, afirma que a pesquisa vai permitir um melhor mapeamento da criminalidade no Distrito Federal. “Não bastam os números da criminalidade estarem reduzidos, já que além disso, as pessoas precisam sentir que a segurança esteja funcionando”, explica.

A pesquisa será conduzida até o fim do segundo semestre nas 35 regiões administrativas, que foram divididas em 370 microrregiões. “Temos realidades diferentes no DF, e essas realidades têm que ser respeitadas. Nessa pesquisa, a gente vai conseguir aferir qual o tipo de preocupação pertinente à segurança pública que cada uma dessas microrregiões sente, e com isso a gente vai particularizar o atendimento e fazer com que a gente reduza cada vez mais os números da criminalidade”, detalha.

Inicialmente, 60 pesquisadores vão realizar a pesquisa, mas esse valor pode chegar a 120 para garantir o cronograma. A expectativa é que o resultado seja apresentado em janeiro de 2026.

O subsecretário de gestão da informação da SSP, George Couto, explica que a pesquisa deste ano também vai levantar informações sobre novos temas, como violência contra a mulher, desaparecimentos e fraudes. “Nós precisamos avançar em temas que atualmente desafiam a segurança pública e seu controle”, afirma.

Os pesquisadores serão identificados por uma camiseta branca com o símbolo da pesquisa distrital, além de crachás com QR Code e uma carta oficial. Eles sempre vão trabalhar em duplas, e devem realizar as visitas domiciliares entre 7h e 22h. As entrevistas serão gravadas por áudio, garantindo transparência e integridade na coleta das informações.

