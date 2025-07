Marina Silva participa de nova audiência no Congresso após ser alvo de ataques Recentemente, ministra foi desrespeitada em duas ocasiões, no Senado e na Câmara Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 07/07/2025 - 15h16 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h19 ) twitter

Ministra Marina Silva participa de audiência em Comissão de Meio Ambiente Fernando Donasci/MMA/26-06-25

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, estará no Senado Federal nesta terça-feira (8), às 9h, para participar de uma nova audiência. Essa é a terceira reunião que a ministra comparece em cerca de 40 dias. Nas duas, ela foi amplamente criticada e até desrespeitada por alguns parlamentares.

No último episódio, na quarta-feira (2), Marina foi atacada em uma audiência pública na Câmara sobre meio ambiente na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural pelo deputado Evair de Melo (PP-ES), quando ela afirmou ter sido “terrivelmente agredida”.

A outra situação foi registrada no fim de maio, no Senado.

A audiência na manhã desta terça, na Comissão de Meio Ambiente (CMA), irá tratar das metas e as prioridades do ministério para 2025. Além de apresentar os planos e avanços, Marina também deve falar sobre os preparativos para a COP 30, que acontece em novembro, em Belém (PA).

O convite foi feito do presidente da comissão, senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Esse tipo de convite a ministros é comum, principalmente no início do ano legislativo.

