América do Sul registra 17 casos e 7 mortes por febre amarela em janeiro; Brasil é o mais afetado País teve 8 casos confirmados e 4 óbitos entre 29 de dezembro de 2024 e 25 de janeiro de 2025 Saúde|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 13h34 (Atualizado em 05/02/2025 - 13h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo concentra a maior parte de casos Tomaz Silva/Agência Brasil

A América do Sul registrou 17 casos e 7 mortes por febre amarela entre 29 de dezembro de 2024 e 25 de janeiro de 2025, segundo dados da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde).

O Brasil é o país mais afetado, com 8 casos e 4 óbitos, sendo 3 em São Paulo. Em seguida, aparecem a Colômbia, com 8 casos e 2 mortes, e o Peru, com um caso fatal.

Em 2024, a organização registrou 61 casos da doença na região amazônica, afetando Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana e Peru. No entanto, neste ano, a febre amarela começou a se deslocar para o estado de São Paulo e para o departamento de Tolima, na Colômbia, gerando preocupação entre as autoridades.

No último domingo (2), o Ministério da Saúde emitiu um alerta para São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. Devido à alta concentração de casos no estado paulista, a pasta garantiu o envio de dois milhões de doses de vacinas.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Opas alerta que a vacinação continua sendo uma das ferramentas mais eficazes para prevenção e controle da doença, visto que a maioria dos casos registrados em 2024 ocorreu entre pessoas que não receberam a dose.

Recomendações de prevenção da doença

O governo orienta que as pessoas que planejam viajar para áreas com transmissão da febre amarela ou para regiões rurais e de mata devem verificar a carteira de vacinação.

‌



Quem ainda não tomou a vacina ou recebeu a dose fracionada em 2018 deve procurar uma Unidade de Saúde pelo menos dez dias antes da viagem para se imunizar e evitar a exposição ao vírus sem proteção.

Além da vacinação, é fundamental adotar medidas de proteção individual, como o uso de calças e camisas de manga longa, sapatos fechados e a aplicação de repelentes nas áreas expostas do corpo.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles