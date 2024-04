Campanha de vacinação contra a gripe começa nesta segunda em todo o Brasil

Alto contraste

A+

A-

Campanha será focada nos grupos prioritários Campanha será focada nos grupos prioritários (Dênio Simões/Agência Brasília - Arquivo)

A campanha de vacinação contra a influenza de 2024 começa nesta segunda-feira (25) em todo o Brasil. Tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, a imunização foi antecipada pelo Ministério da Saúde devido ao aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A campanha será focada nos grupos prioritários. O Ministério da Saúde antecipou a distribuição das vacinas para as regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Em 2023, o governo federal alterou a estratégia da campanha na região Norte, realizando a imunização entre novembro e dezembro. Isso ocorreu durante o início do inverno amazônico, período com maior incidência de chuvas e maior circulação viral e de transmissão da gripe, que vai de dezembro a maio.

O objetivo do ministério é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais e povos indígenas. A estimativa é vacinar aproximadamente 75 milhões de pessoas.

De acordo com o Ministério da Saúde, o imunizante protege contra os três subtipos do vírus da influenza/gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul. O produto é composto por vírus inativos, fragmentados e purificados, e pode ser administrado junto com outras vacinas do calendário de imunização nacional.

Quem pode tomar a vacina da gripe em 2024?

A campanha oferece imunizantes para os grupos prioritários, sendo eles:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

• Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

• Trabalhadores da Saúde;

• Gestantes;

• Puérperas;

• Professores dos ensinos básico e superior;

• Povos indígenas;

• Idosos com 60 anos ou mais;

• Pessoas em situação de rua;

• Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

• Profissionais das Forças Armadas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

• Pessoas com deficiência permanente;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema de privação de liberdade;

• População privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).

A vacina está disponível na rede privada para pessoas que não estão no grupo prioritário.