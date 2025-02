Em janeiro, profissionais emitiram mais de 1,3 milhão de recibos Receita Saúde Objetivo é digitalizar informações dos pagamentos simplificar o processo de emissão de recibos Saúde|Do R7 06/02/2025 - 14h15 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uso do Receita Saúde é obrigatório a partir deste ano Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo

A Receita Federal divulgou que, em janeiro, mais de 1,3 milhão de recibos foram emitidos no Receita Saúde. O processo se tornou obrigatório a partir do começo do ano, e busca simplificar o processo de emissão de recibo de despesa com saúde por profissionais pessoas físicas, como médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Os três primeiros da lista foram responsáveis por mais de 90% dos recibos emitidos (confira levantamento abaixo).

Com a ideia de simplificar o processo, os brasileiros que efetuaram despesas podem consultar os registros no aplicativo da Receita Federal e não precisarão dos respectivos comprovantes em papel para a declaração do imposto de renda a ser apresentada em 2026.

Ainda segundo a Receita Federal, as despesas médicas representam mais de 25% das retenções na chamada malha fina, dados divulgados no ano passado. Em 2024, o uso do serviço ainda não era obrigatório, mas 498 mil recibos já haviam sido emitidos. Esses documentos serão considerados na declaração pré-preenchida que será disponibilizada este ano, ajudando a evitar a retenção de declarações na malha fina.

Veja a relação de recibos por profissão:

Dentistas : 550.420

: 550.420 Médicos: 298.452

298.452 Psicólogos: 406.308

406.308 Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Terapeutas: 113.132