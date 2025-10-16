Logo R7.com
Uso excessivo de redes sociais altera o desenvolvimento do cérebro de adolescentes

Costume de verificar de forma excessiva as notificações e curtidas pode comprometer a capacidade de controlar comportamentos e emoções

Saúde|Do R7

Uso em excesso da mídias sociais pode ser prejudicial a adolescentes
Uso em excesso da mídias sociais pode ser prejudicial a adolescentes

As redes sociais já fazem parte da rotina dos adolescentes. As plataformas facilitam o contato e as interações desse público com outras pessoas, porém, pesquisadores descobriram que elas também podem estar ligadas a alterações cerebrais significativas.

Uma pesquisa, publicada na revista Jama Pediatrics e realizada por cientistas do Winston Center, analisou 169 adolescentes de 12 anos que usavam o Facebook, Instagram e Snapchat.

Por meio de capturas de tela dos celulares, os pesquisadores encontraram um dado um tanto quanto assustador: os adolescentes atendiam os telefones, em média, cem vezes e passavam 500 minutos, cerca de oito horas, no celular todos os dias.

Eles então observaram que essa verificação exagerada das mídias sociais interferia no neurodesenvolvimento.


Em termos científicos, o estudo constatou que esses adolescentes tiveram um aumento da amígdala esquerda e direita do cérebro (responsáveis por processar as emoções), na ínsula anterior direita (ligada à percepção afetiva de empatia com o próximo), no corpo estriado ventral (envolvido na regulação do comportamento emocional) e no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (entre suas funções estão regulação e controle cognitivo e emocional, controle da atenção e planejamento temporal).

De forma prática, essa parcela da população está ficando menos sensível às interações sociais (mais solitária e menos conectada com seus colegas). A checagem habitual das mídias sociais está mudando a maneira como o cérebro do adolescente responde ao ambiente.


A fase da adolescência é o momento em que o cérebro passa por uma reorganização estrutural e funcional. Isso torna a pessoa mais hiperativa e preocupada com a validação social, especialmente de amigos, e as redes sociais podem estar intensificando essa situação — o que explicaria o uso contínuo.

Além disso, a relevância dada às plataformas pode prejudicar a criação de um controle cognitivo e, consequentemente, as condições para regular seus comportamentos e emoções.


A exposição à interatividade dessas mídias também acaba reduzindo a capacidade desse público de resistir aos impulsos e aumenta a resposta neural a situações que estejam relacionadas ao ganho de recompensas, como as curtidas e notificações. Essa relação aumenta a dependência das redes.

O momento do sono é essencial para o desenvolvimento de crianças. De acordo com o psiquiatra e especialista em sono Thanguy Friço, em entrevista ao R7 em 2022, o momento é importante nessa fase e na adolescência pois ativa dois hormônios fundamentais: o GH, responsável pelo crescimento; e a melatonina, responsável por regular o relógio biológico das pessoas, além de ajudar no desenvolvimento cognitivo, que facilita o aprendizado, na consolidação de memória, nas alterações de humor, perda de atenção e no sistema imunológico, que afeta a saúde de uma maneira geral. Veja a seguir 7 dias para auxiliar no sono das crianças:
1 - Crianças se espelham em seus pais e, dessa forma, o especialista recomenda que o costume de horários ajuda a regular o sono dos pequenos. É importante que os pais entendam que são exemplo para seus filhos para que eles criem hábitos, assim como alimentação ou exercícios físicos.
2 - O especialista recomenda que seja adotada a higiene do sono, entrando no ritmo de sono, pelo menos, 30 minutos antes de deitar. Para isso, é importante que sejam evitados contatos com telas, como celulares, computadores, tabletes e com a televisão. A redução de barulhos e o banho antes de se deitar ajudam também a induzir o sono melhor e mais rapidamente.
3 - Antes de se deitar, Thanguy Friço recomenda que sejam feitas apenas refeições leves, com tomar leite ou chá, e deixando refeições mais pesadas para serem ingeridas pelo menos 2 horas antes. Porém, é importante que a quantidade de líquidos ingeridas antes de dormir seja avaliada, de modo a evitar que a criança acorde no meio da noite para fazer xixi.
4 - É importante que os pais se atentem ao horário de esportes e atividades físicas das crianças, evitando colocá-las para executar tais exercícios no período da noite. "Quando fazemos atividade física, elevamos a temperatura do corpo, ficamos agitados. Sendo que na hora de dormir o que precisamos é de relaxamento. Nosso corpo foi feito para dormir à noite e funcionar de dia", destaca Friço.
5 - A ansiedade é a principal causa da falta de sono em todas as idades. Para dribla-la, o médico aconselha que seja feita uma lista de prioridades para o dia seguinte, de modo a evitar que o cérebro se esforce em pensar nelas e relaxe.
6 - A pedagoga e especialista em sono infantil Jamille Da Guarda afirma que criar um momento de conexão entre a criança e seus pais, dando atenção para elas nesse momento, facilita o processo de adormecimento.
