Vacina universal contra o câncer tem avanço promissor com tecnologia de RNA mensageiro Estudo publicado mostra que formulação genética foi capaz de estimular sistema imunológico de camundongos Saúde|Do R7 20/07/2025 - 08h56 (Atualizado em 20/07/2025 - 09h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imunizante usou tecnologia semelhante à das vacinas da Covid-19 Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Um estudo publicado na revista científica Nature Biomedical Engineering mostrou que uma vacina experimental de mRNA (RNA mensageiro) conseguiu estimular o sistema imunológico de camundongos e, em alguns casos, eliminar tumores.

Tratado como um imunizante universal contra o câncer, ele não foi desenvolvido para atingir um tipo específico de tumor, mas sim para estimular a imunoterapia, de forma semelhante à resposta do organismo ao combater um vírus.

RESUMO DA NOTÍCIA Estudo revela avanço de uma vacina experimental de mRNA que estimula o sistema imunológico contra o câncer.

Imunizante pode eliminar tumores sem ser dirigido a um tipo específico, semelhante à resposta a infecções virais.

Pesquisa aponta a possibilidade de vacinas universais que despertam a resposta imunológica personalizada para cada paciente.

Equipe busca melhorar a formulação e iniciar testes clínicos em humanos para potencializar o tratamento oncológico. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o estudo, o estímulo provocado pela vacina fez com que as células de defesa passassem a reconhecer e atacar as células tumorais.

Em entrevista a um veículo americano, o Dr. Elias Sayour, um dos autores da pesquisa, afirmou que os resultados revelam um novo caminho potencial de tratamento — uma alternativa à cirurgia, à radiação e à quimioterapia.

‌



“Este artigo descreve uma observação bastante inesperada e empolgante: mesmo uma vacina que não é específica para nenhum tipo de tumor ou vírus — desde que seja uma vacina de mRNA — pode gerar efeitos específicos contra o tumor”, disse Sayour.

🔎 Entenda

O RNA mensageiro ou mRNA está presente em todas as células e permite que elas funcionem corretamente no organismo. Ele age como intermediário entre o código genético do DNA e a atividade da célula.

‌



Mais especificamente, o RNA mensageiro é uma cópia temporária de uma pequena parte do DNA que está constantemente presente no núcleo da célula. A célula usa essa cópia como código para produzir proteínas específicas.

Por meio de um tratamento de RNA mensageiro, esses fragmentos de código genético são inseridos do exterior. Portanto, eles são criados artificialmente em laboratório, e não a partir do DNA.

‌



Essas vacinas induzem as células a reproduzir proteínas presentes no vírus, os “antígenos”, para permitir que o sistema imunológico se familiarize com ele, para reconhecê-lo e neutralizá-lo.

O mRNA foi essencial no desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19, por exemplo. Nesse caso, os cientistas utilizaram uma versão sintética de parte da estrutura do vírus para instruir as células a produzirem a proteína viral.

Isso permitiu ao sistema imunológico reconhecê-la e desencadear uma resposta imune semelhante à provocada por uma infecção real.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No caso da nova vacina, ela funcionaria como um “despertador” dos sistema imunológico contra o câncer.

“Essa descoberta é uma prova de conceito de que essas vacinas poderiam ser potencialmente comercializadas como vacinas universais contra o câncer para sensibilizar o sistema imunológico contra o tumor individual de um paciente”, disse Sayour, acrescenta.

💉Nova esperança

Até agora, houve duas ideias principais no desenvolvimento de vacinas contra o câncer: encontrar um alvo específico expresso em muitas pessoas com câncer ou adaptar uma vacina específica para alvos expressos no próprio câncer do paciente.

“Este estudo sugere um terceiro paradigma emergente”, disse Duane Mitchell, M.D., Ph.D., coautor do artigo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O que descobrimos é que, ao usar uma vacina projetada não para atingir especificamente o câncer, mas sim para estimular uma forte resposta imunológica, poderíamos induzir uma reação anticâncer muito forte. E, portanto, isso tem um potencial significativo para ser amplamente utilizado em pacientes com câncer — possivelmente nos levando a uma vacina contra o câncer pronta para uso.”

👨‍⚕️Próximos passos

Agora, a equipe de pesquisa está trabalhando para melhorar as formulações atuais e passar para testes clínicos em humanos o mais rápido possível.

“Poderia ser uma forma universal de despertar a resposta imunológica do próprio paciente ao câncer”, disse Mitchell. “E isso seria profundo se pudesse ser generalizado para estudos em humanos.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp