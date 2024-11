Mel puro cristaliza? Veja dicas para evitar a compra de produtos adulterados que prejudicam a saúde

Doce natural, o mel é rico em diversos nutrientes para a saúde , contudo, as boas práticas na produção são importantes para não ter o efeito contrário. O gestor operacional de uma fábrica de Botucatu, Rafael Guerchê, conta que após receber o selo de aprovação do laboratório da Unesp (Universidade Estadual Paulista), a etapa mais importante é o processo de envase — são utilizadas luvas, toucas e máscaras para evitar contaminações.



“Algumas pessoas acreditam que a cristalização é um sinal de adulteração , mas, na verdade, essa é uma propriedade inerente do mel”, afirma um professor do departamento de produção animal e medicina veterinária preventiva da Unesp. Para ter certeza, ele explica um teste simples: coloque uma pequena quantidade do produto em um copo e acrescente a mesma quantidade de água. Depois, misture bem e coloque gotas de solução de iodo a 2%. Se houver mudança de coloração, é uma indicação de que o mel não é puro.