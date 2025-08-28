Mel cítrico, turismo ecológico e artesanato: conheça iniciativas do cooperativismo no Pará Comunidades ribeirinhas do oeste do estado vivenciam a junção dos saberes tradicionais com a economia sustentável Brasília|Edis Henrique Peres, enviado especial a Belém 28/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2025 - 02h00 ) twitter

Ivaneide (de vermelho) com a presidente da Turiarte, Natália Viana: artesanato que muda vidas Cleyton Silva/OCB - 18.05.2025

Ivaneide de Oliveira, 47 anos, sempre orientou as filhas a pedir a benção ao tucumanzeiro. Foi usando as palhas da palmeira nativa da amazônia que a artesã criou as três meninas. Hoje, a mais velha está formada em contabilidade, a do meio iniciou há um semestre a faculdade de gestão ambiental, e a caçula está no ensino fundamental 2.

“Para sustentar minhas filhas, eu, como mãe solo, tive que trabalhar duro, pesado no artesanato, para dar o sustento delas no dia a dia. Me manter firme e forte. E sempre falei para elas terem orgulho e para pedir a benção ao tucumanzeiro, porque ele é o pai delas. Sou muito grata e honrada por ter criado minhas filhas com a palha do tucumã”, relata.

O saber ancestral foi ensinado pela mãe de Ivanilde, que, por sua vez, aprendeu com a própria mãe, e assim sucessivamente: um conhecimento que passou por gerações de mulheres e cuja perpetuidade Ivanilde garante. “Já ensinei para as minhas filhas”, conta.

A história de Ivaneide, no entanto, não é a única. Junto com ela, 114 artesãos, da cooperativa Turiarte, vivem do trançado do tucumã. E o artesanato, embora seja o principal rendimento dos cooperados, é apenas um dos trabalhos desempenhados pelos 180 integrantes do grupo, distribuídos em mais de 12 comunidades, localizadas na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns.

‌



Independência feminima

Natália Dias Viana, 24 anos, é a atual presidente da cooperativa, fundada em 2009. A Turiarte nasceu da união de mulheres que encontraram no cooperativismo uma forma de garantir renda, autonomia e reconhecimento por seu trabalho artesanal.

“A cooperativa vem trazendo muitos benefícios, como empoderamento feminino e mais independência das mulheres. A nossa demanda por artesanato cresceu muito. E o nosso sonho é conseguir exportar nosso trabalho, alcançar melhor o consumidor final”, almeja.

‌



Hoje, segundo Natália, 80% das vendas da cooperativa são para lojistas da região. As 12 comunidades possuem uma capacidade de gerar cerca de mil peças por mês, mas, ainda assim, a quantidade é insuficiente para que a Turiarte pegue grandes demandas e atenda a editais públicos.

“Estamos avaliando a entrada de mais três comunidades, para aumentarmos nossa capacidade, e estamos no processo de conseguir comercializar melhor os nossos produtos. Estamos também levando oficinas de acabamento a outros locais, para manter a qualidade das peças”, detalha.

‌



Nascer do sol visto do rio Tapajós, em Alter do Chão Cleyton Silva

Parte das vendas são alavancadas pela expectativa da COP30 (Conferência Climática da ONU). A Turiarte recebeu, para este ano, uma encomenda de brindes para organismos internacionais. Hoje, a cooperativa atua com capacidade máxima para atender a demanda. A expectativa da Cooperativa é de criar um fundo de crédito para garantir peças em estoque e conseguir atender a grandes demandas.

O trançado e a cor da floresta

Foi também por meio do cooperativismo que o artesanato da Turiarte passou para um modelo mais sustentável. Antes, os cooperados utilizavam corantes sintéticos para produzir algumas peças. Hoje, toda a matéria-prima vem da floresta, carregada de tradição e identidade.

Ivaneide revelou ao R7 os produtos usados para obter os diferentes pigmentos: urucum para o alaranjado, açafrão para o amarelo, crajiru para o vermelho e jenipapo para o azul. Outros tons são obtidos a partir da mistura deles, como o verde, resultado da mistura do jenipapo com o açafrão.

A reportagem conheceu essa história de comunhão com a floresta amazônica na comunidade de Anã, a cerca de 2h de barco, saindo do porto de Alter do Chão, município de Santarém (PA). O percurso leva de 1h30 a 2h, quando o tempo está bom. No dia anterior à viagem, porém, choveu na região, o que provocou ventos fortes. Assim, a travessia foi feita em quase três horas, saindo do rio Tapajós e entrando no rio Arapiuns.

Projeto coleta mel de sabor cítrico de abelhas Tucano Cleyton Silva

É na pequena comunidade de cerca de 76 famílias e 315 pessoas que Aldair Goudinho, agricultor de 46 anos e um dos fundadores da cooperativa, atua em três frentes: turismo, piscicultura e meliponicultura.

Um dos diferenciais do mel produzido nessas comunidades é a textura menos densa e o sabor cítrico, fortemente influenciado pelo néctar das flores coletadas pelas abelhas na mata da floresta amazônica.

O projeto Polinizando Sonhos Iramaña — termo de origem indígena que significa abelha sem ferrão — dá a possibilidade de as famílias produzirem mel a baixo custo. Ao todo, 22 famílias contam com cerca de 500 caixas, distribuídas em vários locais, para evitar a competitividade das abelhas pelo mesmo alimento. O grupo atua com a abelha chamada tucano ou canudo.

“Isso foi uma iniciativa do meu pai, da minha família aqui, que eram os chamados meleiros, que iam para a floresta tirar o mel para remédio caseiro. Só que, no começo, eles não cuidavam disso. Como a abelha não tem ferrão, a defesa dela é chegar no cabelo e na roupa e tentar atacar, e eles colocavam fogo no enxame para matar toda a colmeia e tirar o mel tranquilo. E, com isso, a gente estava perdendo essa espécie de abelha. A nossa geração veio mudando essa mentalidade”, explica.

Hoje, o grupo atua para garantir a perenidade das colméias, produzindo caixas rústicas e coletando o mel somente nos períodos de floradas, entre setembro e fevereiro. Segundo Aldair, nesse intervalo é possível realizar a coleta do mel por três vezes. Logo depois, é necessário poupar o mel para que as abelhas sobrevivam ao período de seca.

Impactos ambientais

Apesar do uso consciente desses recursos, o impacto ambiental significa perda para o sustento dessas famílias. No ano passado, devido à grande seca que atingiu vários estados do norte e nordeste do Brasil, eles perderam cerca de 200 colmeias. “Tínhamos cerca de 700, mas, com a seca, as abelhas saíam e não tinham com o que se alimentar. A gente providenciou água para elas terem onde buscar, mas apenas a água não é suficiente para a alimentação delas”, ressaltou.

Peixes são criados em gaiolas naturais e alimentados pela comunidade Cleyton Silva/OCB - 18.05.2025

O impacto não se restringe à produção de mel. O projeto Musa (Mulheres Unidas Sonhadoras em Ação), responsável pela produção de peixes, teve perdas devido à baixa do volume de água nas gaiolas dos peixes e ao aquecimento da água na superfície.

“O projeto Musa foi uma iniciativa de um grupo de mulheres que via muitos maridos saindo para pescar e voltando sem peixe. Então, a gente desenvolveu a ideia de criar peixe em tanque-rede, para garantir o sustento das famílias. Somos 12 famílias neste projeto e 50 tanques”, conta.

Nas gaiolas, eles criam, por exemplo, tambaqui, pirapitinga e tabatinga. Agora, a intenção dos piscicultores é produzir uma ração natural, com os próprios itens disponíveis para a comunidade, como mandioca, açaí e casca de cupuaçu.

Outro impacto da seca foram os incêndios nos últimos anos. Foi para proteger a floresta que José Martins da Silva, de 48 anos, vice-presidente da comunidade de Anã, fez o curso de brigadista voluntário. Hoje, a comunidade conta com 12 voluntários, mas sofre com a falta de incentivos do governo, como algum tipo de remuneração durante os meses da seca.

“Nós somos voluntários porque entendemos a importância da floresta. Mas lutamos para ter algum tipo de incentivo. Nosso grupo de voluntários já chegou a atuar em Mato Grosso no ano passado, para ajudar no combate a incêndios de lá. Mas ainda buscamos um olhar do governo para a nossa atuação, porque arriscamos nossas vidas nisso. E os pescadores recebem seus incentivos [seguro-defeso] nas épocas de seca, o governo podia também nos ajudar no período mais crítico de incêndios”, opina.

Turismo ecológico

A Piracaia, ao som do carimbó, é um dos grandes atrativos do Pará Cleyton Silva/OCB - 17.08.2025

Outra frente de ação da Turiarte é o turismo ecológico, chamado por membros de ‘turismo pedagógico’. Nele, o grupo monta um roteiro em que os visitantes podem conhecer diversos aspectos culturais das comunidades locais. Um dos principais atrativos é a Piracaia, que significa peixe na brasa na língua indígena.

Os turistas vão de lancha à Praia de Caracaraí, onde observam a iluminação em tochas rústicas e podem se acomodar em sofá escavado na areia, ouvir músicas e apreciar bebidas típicas, além de assistir a uma apresentação de carimbó, dança típica da região.

Aos mais aventureiros, também é possível dormir no redário, ao ar livre ou na própria praia, em conexão com a floresta e os rios amazônicos.

Atrações turísticas incluem músicas típicas e peixe na brasa ..Cleyton Silva /OCB - 17.08.2025

Viagem realizada a convite da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras).

