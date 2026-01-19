Produtores rurais do Rio de Janeiro enfrentam prejuízos com crise hídrica Além da seca, abertura das comportas do Canal das Flexas agrava situação dos agricultores na baixada campista

Produtores rurais da região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, relatam perdas significativas devido à seca prolongada e à abertura não comunicada das comportas do Canal das Flexas. O local foi construído nos anos 40 para auxiliar a produção agrícola local, mas a falta de aviso prévio na operação das comportas tem dificultado o planejamento dos agricultores.

Além disso, a Lagoa Feia está abaixo do nível necessário para justificar a abertura das comportas, com nível atual de 1,89 metro, enquanto deveria estar em 2,10 metros antes dessa ação ser considerada viável. O local também está com assoreamento que compromete mais a condição da água.

Fernando Teles, que é criador bovino há 25 anos, menciona que a medida não informada resulta em prejuízos financeiros e até mesmo na morte de animais devido à escassez hídrica. Já Elianio Ribeiro, que cultiva peixes e camarões em duas propriedades diferentes na baixada campista, comenta que tanto a criação em água doce quanto salgada é afetada pela redução no nível da água.

As lagoas possuem um papel importante na região, e as decisões colegiadas tomadas pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e pelo Comitê da Bacia do Baixo Paraíba do Sul têm gerado insatisfação entre produtores afetados, que pensam até em migrar para a cidade ou desistir do trabalho rural.

