9,4 milhões de beneficiários com desconto na folha foram notificados, diz INSS Com a notificação, o grupo poderá informar, a partir desta quarta-feira, se autorizaram ou não os abatimentos Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 16h56 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h54 )

Aposentados e pensionistas começaram a ser notificados nesta terça Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que todos os 9.429.003 aposentados e pensionistas que tiveram descontos na folha de pagamento foram notificados pelo aplicativo do órgão nesta terça-feira (13). Com a notificação, o grupo poderá informar, a partir desta quarta-feira (14), se autorizaram ou não os abatimentos, uma vez que nem todos os notificados foram vítimas das fraudes investigadas pela Polícia Federal e pela CGU (Controladoria-Geral da União).

Em meio ao comunicado, beneficiários relataram instabilidade no aplicativo. Nas redes sociais, alguns usuários mostraram que se depararam com uma mensagem informando “serviço em manutenção”, enquanto outros disseram que a página ficou em branco.

A notificação para os segurados foi enviada pelo celular, por meio do aplicativo “Meu INSS”, da seguinte maneira:

“Aviso importante para você. Foi identificado desconto de entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135″.

A expectativa do governo federal é que, com a medida, o ressarcimento de parte das vítimas comece ainda neste mês. Em coletiva de imprensa na última semana, o presidente do INSS, Gilberto Waller, explicou o que os beneficiários devem fazer.

“Eles [aposentados] serão informados pela plataforma Meu INSS, o canal de informação oficial. Peço que os aposentados não abram email, mensagens de Whatsapp, ou SMS. O INSS não se comunica por outro meio que não seja o Meu INSS. Neste dia, vamos informar se o beneficiado teve desconto e qual foi o valor”, detalhou.

Devolução

O INSS vai devolver R$ 292,7 milhões em recursos referentes aos descontos na folha de pagamento entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Os valores que serão devolvidos agora são referentes às mensalidades de abril.

Por uma questão operacional, esse valor já havia sido descontado do pagamento de aposentados e pensionistas, mas foi bloqueado antes de ser repassado para as associações e sindicatos.

A operação que revelou as fraudes no INSS ocorreu no dia 23 de abril, quando a folha de pagamento já havia sido fechada.

