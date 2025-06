‘Abin paralela’ quis constranger Dino já na gestão Lula após ministro pedir investigação Oficial da Abin fez levantamento sobre aquisições feitas pelo ministro Brasília|Do Estadão Conteúdo 19/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 19/06/2025 - 16h55 ) twitter

Inquérito foi resultante de uma apuração requisitada pelo próprio Dino, então ministro da Justiça Antonio Augusto/STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino foi um dos alvos do esquema de espionagem ilegal montado na Abin (Agência Brasileira de Inteligência), segundo investigação da PF (Polícia Federal).

O relatório mostra que Marcelo Furtado, oficial de Inteligência da Abin que atuou no Departamento de Operações de Inteligência, produziu levantamento relacionado a aquisições feitas pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública.

Furtado foi um dos investigados da Operação Última Milha, deflagrada em outubro de 2023. Após a operação, já durante o governo Lula, ele encaminhou ao diretor-adjunto da Abin, Alessandro Moretti, informações sobre um contrato de aquisição de uma solução de monitoramento pelo “governo Dino no Maranhão”.

O agente pediu que fosse verificada se seria o “First Mile ou outra ferramenta da mesma empresa” — FirstMile é o sistema de monitoramento israelense utilizado pela Abin, que detecta um indivíduo com base na localização de celulares.

O software também foi usado ilegalmente pelo esquema de espionagem paralelo. Como o inquérito da PF foi resultante de uma apuração requisitada pelo próprio Dino, então ministro da Justiça e Segurança Pública, a investida teria o objetivo de “causar embaraço à apuração”, se as apurações ilegais mostrassem que o então governador do Maranhão também utilizava ou teria interesse em sistema similar.“

A mensagem de Marcelo Furtado Martins de Paula a Alessandro Moretti, buscando informações sobre um contrato do governo de Flávio Dino no Maranhão para associá-lo a uma ferramenta similar, é a prova cabal da tentativa de criar um fato político para embaraçar a apuração, segundo a PF.

“A aquiescência de Moretti (‘Vou dar uma olhada’) demonstra seu envolvimento direto na manobra”, diz trecho do relatório.

