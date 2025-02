Acordo inédito vai acelerar reparação para anistiados políticos AGU firmou acordo para que processo de danos morais a anistiados políticos sejam analisadas pela via extrajudicial Brasília|Do R7 09/02/2025 - 16h36 (Atualizado em 09/02/2025 - 16h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acordo foi firmado pela AGU Banco de Dados - Museu UFRGS

A AGU (Advocacia-Geral da União) firmou um acordo inédito com a advocacia do Nordeste para permitir que as solicitações de reparação por danos morais a anistiados políticos sejam analisadas pela via extrajudicial. Dessa forma, as reparações poderão ocorrer de forma mais rápida.

Os acordos firmados podem pular etapas, ter prazos menores e com custos mais baixos. As peças são levadas a juízo apenas para fins de homologação.

O termo estabelece forma como as pretensões devem ingressar para análise nas unidades da AGU, os documentos a serem apresentados e um breve relato sobre a situação que gerou o reconhecimento da anistia.

Segundo a AGU, até o momento já foram celebrados 1.228 acordos em processos judicializados, com o pagamento de mais de R$ 100 milhões a anistiados políticos.

‌



Para ser considerado anistiado político é preciso comprovar ser perseguido político ou, em caso de falecimento, o viúvo, o dependente econômico ou os sucessores, desde que devidamente habilitados.