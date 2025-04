Afogamentos no DF: em quatro meses, casos quase se igualam a registros totais de 2024 Desde começo de janeiro, nove vítimas de afogamento foram atendidas; foram 11 no ano passado Brasília|Do R7 25/04/2025 - 17h52 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h26 ) twitter

Foram 11 vítimas de afogamento em 2024 Renato Araújo/Agência Brasília - Arquivo

O Hospital de Base do Distrito Federal atendeu em apenas três dias, no fim de semana passado, cinco pessoas vítimas de afogamento no Lago Paranoá. Desde janeiro, nove casos foram registrados. O número está próximo de alcançar as 11 vítimas atendidas durante todo o ano de 2024 pelo Centro de Trauma do Hospital de Base.

Segundo o Iges-DF, responsável pela administração do Hospital de Base, a grande quantidade de casos em um curto intervalo de tempo “ligaram o alerta para os riscos associados à recreação em áreas aquáticas sem os devidos cuidados com a segurança”.

Na sexta-feira passada (18), quatro pessoas foram atendidas depois de um acidente grave na região da Península dos Ministros. Uma delas chegou a ser reanimada após ficar submersa por um longo período, mas não resistiu. Os outros envolvidos apresentaram sintomas leves e receberam alta depois de serem avaliados.

Dois dias depois, no domingo (20), outra vítima foi atendida em estado crítico após ficar cerca de 10 minutos submersa. Ela não resistiu e morreu.

‌



O chefe do Centro de Trauma do Hospital de Base, Renato Lins, afirma que o afogamento acontece “quando menos se espera”, e que respeitar os limites do corpo é “fundamental” para evitar os casos. “O uso de coletes salva-vidas certificados e a supervisão constante de crianças e adolescentes são atitudes simples, mas que salvam vidas. É preciso levar a água a sério”, relata.

A atenção precisa ser redobrada quando se envolve crianças. “A grande maioria dos casos de afogamentos de crianças acontecem em domicílio, na piscina de casa. O ideal é nunca deixar as crianças sem supervisão de um adulto responsável. O menor descuido pode ser fatal”, pontua.

‌



O médico ressalta que, em caso de afogamentos, é essencial acionar os bombeiros imediatamente e evitar tentar resgates sem preparo técnico, pois isso pode colocar mais vidas em risco.

Outras orientações importantes para evitar afogamentos:

Nunca nade sozinho, especialmente em locais sem a presença de salva-vidas;

Respeite seus limites físicos, não superestime a sua capacidade de nadar e não se afaste da margem em águas naturais;

Crianças e adolescentes devem estar sempre sob a supervisão de um adulto;

Use coletes salva-vidas certificados em atividades aquáticas, mesmo que saiba nadar;

Sempre evite mergulhos de cabeça, principalmente se não conhecer a profundidade ou condições do local;

Fique atento às sinalizações de perigo;

Em caso de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou o SAMU pelo 192.

