Ibaneis decreta ponto facultativo em 2 de maio, depois do Dia do Trabalhador

Governador Ibaneis Rocha decreta ponto facultativo em 2 de maio Renato Alves/Agência Brasília - Arquivo

O governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha (MDB) , decretou nesta sexta-feira (25) ponto facultativo na próxima sexta-feira (2), depois do feriado do Dia do Trabalhador (1º). A decisão foi publicada em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF).

“Fica estabelecido o dia 02 de maio de 2025 como ponto facultativo no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal”, afirma o decreto.

A medida não se aplica às áreas de saúde, segurança, vigilância sanitária, fiscalização tributária, comunicação, assistência social, fiscalização de proteção urbanística, fiscalização do consumidor, de limpeza urbana, fiscalização de transporte. Esses setores devem seguir as instruções das respectivas chefias.

Depois do Dia do Trabalho, o próximo feriado é no dia 19 de junho, no Corpus Christi. O dia seguinte (20) é ponto facultativo.

Segundo a previsão inicial divulgada pelo GDF (Governo do DF), 2025 tem 11 dias de feriados.

